68 شهيدًا.. تضحيات الجيش الأبيض في أزمة كورونا ومساندة "السيسي"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
ماتزال تضحيات الجيش الأبيض، عرضا مستمرا في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث حصد أرواح عشرات الأطباء، أثناء عملهم بمستشفيات العزل، لكن الدولة المصرية، تساندهم بالدعم المادي، حتى تجاوز تلك الأزمة العصيبة.

68 شهيدًا بين الأطباء 
وأعلنت النقابة العامة للأطباء، عن استشهاد 68 طبيبًا متأثرين بعدوى فيروس كورونا المستجد أثناء عملهم بمستشفيات العزل الصحي، وإصابة 430 آخرين، حيث تتراوح نسبة الوفيات بين الأطباء من 5 إلى 7%.

دعم نقابي للأطباء
وتساند النقابة الأطباء، بصرف مستحقات مالية للمصابين 20 ألف جنيه، والشهيد 100 ألف جنيه، مع توفير جزء من المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية لبعض المستشفيات.

ومنذ جائحة فيروس كورونا المستجد، نجحت النقابة العامة للأطباء، في إضافة الإصابة بكورونا كإصابة عمل، والشهداء إلى قانون الشهيد، لكن لا زالت مطالب توفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل المخالط للمرضى، قائمة.

تكريم السيسي 
وفي ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، كلف بتكريم شهداء الجيش الأبيض، عقب إصابتهم بالوباء اللعين، واستجابت كافة مؤسسات الدولة على الفور.

زيادة بدل الأطباء
وفي ضوء رد الجميل للعاملين في القطاع الصحي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2،25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل
كما وجه الرئيس، بصرف مكافآت استثنائية لجميع العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس المنصرم، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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