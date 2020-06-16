إيهاب فهمي يكشف موعد عرض مسرحيته الجديدة "المغفلة"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:49 م
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
يارا أحمد
أكد الفنان إيهاب فهمي، أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قامت بتدشين قناة على اليوتيوب تحمل عنوان "خليك في البيت الثقافة بين إيديك" عرضت فيها كل ما تم تسجيله في المركز القومي للمسرح على هذه القناة مشيرا أنه سيتم عرض مسرحية "المغفلة" يوم الخميس القادم علي قناة "اليوتيوب".

وأضاف في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائلا: "طرحت فكرة مشروع على الوزيرة هي أثنت على هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه على 3 مراحل وسيتم في المرحلة الأولى تقديم 10 عروض مسرحية وكل عرض سيكون من 18 إلى 20 دقيقة وسيكون هناك العديد من النقاد سيشاركون قبل بداية العرض وهذه العروض سيتم نشرها على قناة اليوتيوب".

وتابع قائلا: "هذه العروض قررت أنها تكون عروض غنائية وسيتم تقديمها في إطار كوميدي وأعتقد أنها ستكون مميزة وفريدة من نوعها وستكون من إخراج سامح بسيوني.

وواصل حديثه قائلا: "قدمنا عرض لهشام عطوة ولدينا استاذ أشرف زكي واستاذ خالد جلال وتامر كرم وإسلام إمام ومازن غرباوي".

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