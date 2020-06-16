غفران محمد تطل علي متابعيها بصورة أمام البحر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة الشابة غفران محمد، محبيها مندذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهرت غفران بالصورة من أمام البحر مرتدية ملابس صيفية، ولم تكتب تعليق على الصورة.


وسرعان ما تفاعل الكثير من متابعيها معها، وتعددت الكثير من التعليقات حيث كتب أحد متابعيها عسل وقمر وجميلة جدا، وأضاف أخر قمر وتابع آخر أحلي سكر.


يُشار أن آخر أعمال غفران مسلسل "فرصة تانية" وهو من إخراج مرقس عادل، إنتاج سنيرجي، بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي.

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