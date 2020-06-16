إجتماع اللجنة الخماسية مع مندوبي الصعيد بالقسم الثاني

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إنطلقت منذ قلي فعاليات إجتماع للجنة الخماسية بالإتحاد المصري لكرة القدم مع مندوبي أندية مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.



حيث يعقد مسئولو اللجنة الخماسية اجتماعًا لمناقشة الأندية فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، ورأيهم فى موقف الدوري للموسم الجاري.



وأعلن أمس أشرف صبحى، وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، عن عودة الأندية للتدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وعودة المنافسات 25 يوليو المقبل.



