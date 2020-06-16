عاجل.. بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر
أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة محمد عبدالستار، اليوم الثلاثاء، عن بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم الحمراء.

وكشفت النقابة، عن انخفاض أسعار اللحوم الحمراء، خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب زيادة المعروض في الأسواق المحلية.

وأكد محمد عبدالستار، النقيب العام، أن الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تكثف حاليا لجان الفحص البيطرية بالموانئ والمحاجر البيطرية لاستقبال شحنات جديدة من العجول الحية المستوردة سواء التربية والتسمين أو الذبيح الفورى لتوفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض بالأسواق خلال الفترة المقبلة،مما سوف يسهم في انخفاض الأسعار نتيجة العرض والطلب، وزيادة منافذ البيع بكافة المحافظات.

وأوضح أنه نظرًا لما تمر به بعض الدول من انتشار الأمراض والأوبئة، يتم فحص اللحوم والعجول الحية المستوردة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات، لافتا أنه يتم استيراد العجول الحية عن طريق القطاع الخاص بعد منح الموافقة، ويتم فحص جميع شحنات الحيوانات الحية على مراكب الشحن بمعرفة أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشاد بإجراءات الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث إنه يتم فحص جميع شحنات الحيوانات الحية المستوردة في بلد المنشأ والفحص على مراكب الشحن وبالمحاجر البيطرية عقب وصول الشحنات، بمعرفة أطباء الهيئة.

وأضاف أن دور الهيئة ليس استيراد اللحوم الحية أو المجمدة وإنما تلقى طلبات الشركات المستوردة وعمل لجان للحجر البيطرى لمتابعة الطلبات وفقًا لإجراءات الاستيراد، مع سحب عينات من الشحنة الواردة، لفحص الهرمونات والإشعاع الذرى والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبح الفورى لها.

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