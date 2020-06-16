ممدوح عبدالحي: أؤيد قرار عودة الدوري.. وفترة الإعداد لا تكفي

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أكد ممدوح عبدالحي المدير الفني لفريق كوكاكولا، أنه يؤيد قرار وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، بعودة النشاط الرياضي، مؤكداً أنه تأخر كثيراً .



وأضاف عبدالحي في تصريح خاص لـ "الفجر الرياضي " أنه وضع العديد من السيناريوهات لعودة اللاعبين قبل إصدار هذا القرار، ولكن موضحاً أن شهر لا يكفي لإعداد اللاعبين لاستئناف الدوري حيث سنواجه بعض الصعوبات مثل الإصابات العديدة لعدم تنظيم فترة إعداد جيدة .



وأشار ممدوح إلي أن قرار عودة كرة القدم يُعد قرار مصيري بالنسبة للعديد من اللاعبين الذين يعتمدون اعتماد كامل على عملها في المجال الرياضي .



واختتم حديثه قائلاً إننا ننتظر القرار الأخير بعد اجتماع الاتحاد الكرة مع الأندية خلال الأيام المقبلة.



ويحتل فريق كوكاكولا المركز العاشر، برصيد 18 نقطة، بفارق 14 نقطة عن فريق سيراميكا المتصدر.