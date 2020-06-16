مفاجآت بالجملة في تقرير برلماني حول أفضل وأسوأ الوزارات

قالت سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء: إن آداء الوزارات في تقديم موازنة البرامج والأداء كان متباينًا.





وتابعت في بيان اليوم الثلاثاء: يجب الإشادة بوزارة التعليم العالي، التي طبقت الربط بين المسشفيات الجامعية والجامعات وسياسات الدولة بشكل أعمق وأدق فنيا، تليها وزارة الصحة، حيث قدمت موازنة أفضل مما قدمته السابقة، وقامت بالربط بين مديرياتها، لكن هناك مشكلة في التنسيق بين بعض الجهات المستقلة التي تعمل في المجال الصحي والتابعة لوزارة الصحة والوزارة مما قد يضر المجال.

وزارات فنية

ووجهت "نبيل" الشكر للوزارات الفنية التي عملت على الربط مع المديريات والجهات التابعة لها، فهو عمل يتطلب مجهود كبير اثبت العاملون على إعداد موازنة البرامج والآداء جدارتهم لتنفيذ الخطة الموضوعة. وتخص بالشكر وزارة الزراعة لان عدد المديريات التي تتبعها هو ضعف اي وزارة اخرى ومع ذلك قاموا بالتسليم.





وأشات "نبيل" إلى أن الأسوأ هما وزارتي التنمية المحلية والإسكان، إلى جانب وجود تعنت قوي من موظفي وزارة التعليم أثناء إعداد الموازنة، وهي المشكلة التي تم الاتفاق على حلها مع وزير التعليم وتم حلها ولكن تم تسليم موازنة البرامج والآداء بجودة أقل من المطلوب.





وأضافت "نبيل" أن هناك 86 جهة لم تسم أو تقدم موازنة غير منضبطة، تابعين لوزارة التنمية المحلية، وإلى جانب أن الموازنة المقدمة من وزارة الإسكان لم تكن منضبطة، إلى جانب المديريات التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ما أحال دون رفعهم على منظومة gfmis.





ولفتت "نبيل" إلى أهمية تحقيق التنسيق بين الجهات الرقابية، وأن يكون هناك استراتيجية رقابية واحدة للدولة.





ووجهت النائبة لشكر لـ 1800 موظف في جميع قطاعات الدولة عملوا في موازنة البرامج والأداء في كافة الوزارات، وقاموا بجهد كبير حتى يتم تنفيذ المطلوب في موازنة البرامج والأداء، كما خصت الشكر لوزارة المالية ووجهت الشكر لوزارة التخطيط لدورهم البارز في تطبيق موازنة البرامج والأداء.





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أصدرت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تقريرها عن موازنة السنة المالية 20202021 حسب نموذج موازنة البرامج والآداء، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها لجنة الخطة والموازنة للتحول نحو الأخذ بنظام موازنة البرامج والأداء عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.





وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، عدة توصيات، كالتالي:





• توصي اللجنة بضروة التدريب على كيفية اضافة بعد البرامج المشتركة عند اعداد الموازنة، وآليات التنسيق بين الوزارات المعنية.

• توصي اللجنة بأهمية الالتزام ببرنامج الحكومة مع مراعاة اولويات الانفاق بما يتسق وجائحة كورونا

3. التعمق على مستوي كل برنامج.

• حسب الخطة الأولية الموضوعة لبرنامج التحول لموازنة البرامج والأداء فمن مستهدفات المرحلة الثالثة التعمق في تطبيق البرامج الخاصة بكل وزارة بشكل يشمل تضمين أدق التفاصيل التنفيذية والمالية والتخطيطية، وآليات محددة لقياس المؤشرات المختلفة لتقييم الآداء.