بالأسود.. ريم سامي تخطف الأنظار عبر "انستجرام"

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شاركت الفنانة الشابة ريم مصطفى، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية فستان أسود قصير، واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل علي كتفيها.





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "برنسيسة" وأضاف آخر"قمر من يومك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "أجمل ريم في الدنيا".





يذكر أن ريم سامي، شاركت في السباق الرمضاني 2020 المنقضي بمسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وروجينا ورحاب الجمل وأحمد زاهر وسلوى عثمان، والمسلسل من إخراج محمد سامي.