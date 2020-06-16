الأهلي في الصدارة والمقاولون "الوصيف".. ترتيب الدوري المصري قبل عودته مجددا

تعود منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز مجددًا يوم 25 يوليو المقبل، وذلك بعدما أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن خطة عودة النشاط الرياضي في مصر بعد توقفه فترة دامت 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.





وتبدأ الأندية المصرية العودة للتدريبات الجماعية بشكل رسمي يوم 20 يونيو الجاري، بناءًا على خطة عودة النشاط الرياضي التي أعلنها الوزير أمس، بينما تستأنف مباريات الدوري الممتاز يوم 25 من الشهر المقبل.





ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة جمعها من 17 مباراة، حقق خلالها الفوز في 16 مباراة والتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 46 هدفًا بالإضافة لهدفين اعتباريين، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.





ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، وبفارق 16 نقطة كاملة عن النادي الأهلي المتصدر، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري قبل استئناف بطولة الدوري المصري مجددًا:-





1- الأهلي ٤٩ نقطة

2- المقاولون العرب ٣٣ نقطة

3- بيراميدز ٣٢ نقطة

4- الزمالك 31 نقطة

5- الاتحاد السكندري ٢٧ نقطة

6- سموحة ٢٥ نقطة

7- انبي ٢٥ نقطة

8- الإنتاج الحربي ٢٣ نقطة

9- الإسماعيلي ٢٢ نقطة

10- المصري ٢٠ نقطة

11- الجونة ٢٠ نقطة

12- حرس الحدود ١٩ نقطة

13- أسوان ١٨ نقطة

14- طلائع الجيش ١٧ نقطة

15- طنطا ١٦ نقاط

16- وادي دجلة ١٥ نقاط

17- مصر المقاصة ١٤ نقطة

18- نادي مصر ١١ نقطة



