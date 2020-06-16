الأهلي في الصدارة والمقاولون "الوصيف".. ترتيب الدوري المصري قبل عودته مجددا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:37 م
ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري
علاء خليف
تعود منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز مجددًا يوم 25 يوليو المقبل، وذلك بعدما أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن خطة عودة النشاط الرياضي في مصر بعد توقفه فترة دامت 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وتبدأ الأندية المصرية العودة للتدريبات الجماعية بشكل رسمي يوم 20 يونيو الجاري، بناءًا على خطة عودة النشاط الرياضي التي أعلنها الوزير أمس، بينما تستأنف مباريات الدوري الممتاز يوم 25 من الشهر المقبل.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة جمعها من 17 مباراة، حقق خلالها الفوز في 16 مباراة والتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 46 هدفًا بالإضافة لهدفين اعتباريين، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، وبفارق 16 نقطة كاملة عن النادي الأهلي المتصدر، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ويتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري قبل استئناف بطولة الدوري المصري مجددًا:-

1- الأهلي ٤٩ نقطة
2- المقاولون العرب ٣٣ نقطة
3- بيراميدز ٣٢ نقطة
4- الزمالك 31 نقطة
5- الاتحاد السكندري ٢٧ نقطة
6- سموحة ٢٥ نقطة
7- انبي ٢٥ نقطة
8- الإنتاج الحربي ٢٣ نقطة
9- الإسماعيلي ٢٢ نقطة
10- المصري ٢٠ نقطة
11- الجونة ٢٠ نقطة
12- حرس الحدود ١٩ نقطة
13- أسوان ١٨ نقطة
14- طلائع الجيش ١٧ نقطة
15- طنطا ١٦ نقاط
16- وادي دجلة ١٥ نقاط
17- مصر المقاصة ١٤ نقطة
18- نادي مصر  ١١ نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عودة النشاط رياضة ترتيب الدوري المصري بيراميد استئناف الدوري المصري اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 16 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ ساعتين

لأول مرة.. نجم الأهلي يكشف سبب رحيله عن الفريق

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

خدمة "درايف ثرو" لمسحات كورونا.. النتيجة في ساعات وتجنبك الزحام

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بالصور.. مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:27 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

10:58 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

12:34 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟