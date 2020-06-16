ميدو: استكمال الدوري مستحيل

كشف أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق عن رأيه فى إستئناف بطولة الدوري المصري هذا الموسم ،والذي يري انه من المستحيل إستكماله .





وقال ميدو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "‏ارتباطات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية وإقامة كأس العالم العسكرية في وسط الموسم، يجعل من استكمال الدوري هذا الموسم من رابع المستحيلات".





وأضاف: "‏لو تم التصويت بين الأندية سيكون القرار إلغاء الدوري بجميع نتائجه، وعودة المنافسات الرسمية بكأس مصر أول أغسطس المقبل، وبداية الموسم الجديد أول سبتمبر .





وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أعلن أمس عن خطة عودة نشاط كرة القدم ،باستئناف التدريبات يوم 20 يونيو على أن يتم إتاحة الفرصة لبدء المنافسات من جانب اتحاد الكرة بداية من يوم 25 يوليو .



