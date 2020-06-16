أكرم حسني: لم أفكر فى الاتجاه للغناء.. والأغاني تضيف ميزة على العمل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:00 م
أكرم حسني
أكرم حسني
أ ش أ
أكد الفنان أكرم حسني أن مسلسل "رجالة البيت"، الذي عرض في رمضان الماضي عمل كوميدي سعى إلى تقديم الضحك بشكل محترم.

وقال حسني، إن الأعمال الكوميدية ليس بالضرورة أن تحمل رسالة أو تناقش قضية.. مشيرا إلى أن الجمهور على مدار السنوات الماضية يبحث عن الضحكة في ظل الظروف التي يعيش فيها.
 
وأكد أنه لم يفكر في الاتجاه للغناء إطلاقا رغم أنه يحب الموسيقى، وأصبح يكتب الأغاني الكوميدية، ثم بدأ بغنائها ووجد الناس معجبة بالأغاني.. مشيرا إلى أن هذه الأغاني تضيف ميزة على الأعمال الفنية بشكل عام.

 
وأشار إلى أن عرض عدد من الأعمال الكوميدية في موسم رمضان الماضي مفيد جدا لأنه يخلق منافسة شريفة ويجعل كل صناع الأعمال حريصين على إخراج أفضل ما لديهم، ويجعل الجمهور أيضا يشاهد أعمالا متنوعة، بدلا من وجود عمل واحد أو اثنين يجبر الجمهور على مشاهدتهما فقط.
 
وعزا السبب في غيابه عن السينما بعد نجاح فيلم "البدلة" إلى توقف أكثر من مشروع سينمائي من بطولته رغم البدء في التحضيرات، لافتا إلى التحضّير لفيلم "العميل صفر" مع المخرج محمد سامي.
 
وأكد أنه عمل على عدم تقديم شخصية "أبو حفيظة"، التي اشتهر بها، في الدراما أو السينما لأنه راهن على اقتحام التمثيل بعيدا عن هذه الشخصية وعدم استناده عليها تماما حتى يختبر نفسه وموهبته.

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