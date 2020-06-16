طائرة مساعدات طبية من الإمارات إلى الأردن لدعمه في مكافحة كورونا

دعمت دولة الإمارات، المملكة الأردنية بطائرة مساعدات تحتوي على 12.4 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص، وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بضرورة تقديم الدعم العاجل في المجال الصحي للدول الشقيقة والصديقة.

وكشف أحمد علي البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أن المساعدات الطبية سيستفيد منها أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة فيروس "كوفيد-19".

وأوضح البلوشي: أن ما يجمع بين دولة الإمارات والأردن هو علاقة أخوة حقيقية راسخة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية.. وهي نموذج للعلاقات العربية المتميزة التي تتسم بالثبات والعمق والتآزر في مختلف الظروف والمحطات، كما تتميز بالتعاون البناء في مجالات عديدة على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشار البلوشي، إلى أن إرسال المساعدات الطبية إلى الأردن، يأتي استمراراً لهذا النهج من العلاقات القوية والمتميزة، ودعما من قيادة وشعب دولة الإمارات لأشقائنا في الأردن على احتواء أزمة "كوفيد-19".