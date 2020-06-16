"خدمات الدم" تكشف مفاجأة سارة عن بلازما المتعافين من كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أعلن الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام مركز خدمات الدم، أنه سيتم زيادة أجهزة فصل البلازما في مراكز الدم الإقليمية بالمحافظات الفترة المقبلة، منوها بأنه تم التنسيق مع محافظ الفيوم لاستقبال تبرعات المتعافين من فيروس كورونا ببلازما الدم.

وأشار "سراج الدين"، خلال اتصال ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يقومون بجولات في عدد من المحافظات لتلقي تبرعات المتعافين من فيروس كورونا ببلازما الدم، معقبا: "سنعلن أننا عندنا كمية بلازما محترمة تكفي كل المصابين الذين يمكن حقنهم بالبلازما".

وأضاف مدير عام مركز خدمات الدم، أن أعداد المتبرعن بالبلازما بدأت تزيد خاصة مع التحرك إلى المحافظات، وحملات التوعية بأهمية التبرع بها لإنقاذ المصابين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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