"5 سنين ومكملين".. آيتن عامر وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:46 م
آيتن عامر وزوجها
آيتن عامر وزوجها
هبة أحمد
حرصت الفنانة آيتن عامر على الاحتفال بعيد زواجها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

نشرت آيتن عامر صورة جمعتها بزوجها عز العرب، وعلقت على الصورة قائلة:"خمس سنين و لسة مكملين،بحبك".

وفي سياق آخر، خاضت آيتن عامر السباق الرمضاني الماضي من مسلسل "فرصة تانية"، وهو بطولة ياسمين صبرى دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.

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