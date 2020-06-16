بالفيديو.. سميرة سعيد تثير إعجاب متابعيها عبر إنستجرام

تصدرت المطربة المغربية سميرة سعيد تريند جوجل اليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2020، في السعودية، وهذا بعد مشاركتها فيديو وهي تمارس الرياضة عبر موقع الصور الشهير إنستجرام.





وأثارت سميرة سعيد إعجاب متابعيها عبر إنستجرام، بمقطع الفيديو الذي نشرته معلقة عليه "الحظر شجعني على الأكل شوية.. والرياضة أكتر".





ويذكر أن سميرة سعيد، مؤخرًا، كليب أغنية "يوم من عمرنا"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد عرام، ومن إخراج نضال هاني، وكانت قد طرحت الأغنية منذ 5 سنوات.



