لأول مرة.. نجم الأهلي يكشف سبب رحيله عن الفريق
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:38 م
حسام مجدي
كشف محمد فارق نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي عن سبب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء وأفضل مدرب تدرب معه في مسيرته الكروية.
وقال محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية: "جاريدو وبقية أعضاء الجهاز الفني بالأهلي السبب الرئيسي في رحيلي عن الأهلي، فلم يتم منحي الفرصة وشعرت بالظلم".
وتابع: "خلال تواجدي في الأهلي أنا اللاعب الوحيد اللي حسام غالي مكنش بيزعق له في التدريبات وكنت مقرب له بشده".
وأضاف: "حزنت بشدة لرحيل الفرنسي ديسابر عن قيادة الفريق فنياً، وسعيد بتصريحاته عني ووصفه لي بأنني أفضل لاعب في مصر".
وأختتم: "حسام حسن أضاف لي الكثير وتعلمت منه الاصرار وحب الفوز، وجاريدو أكثر شخص ظلمني، ورامون دياز أقل مدير فني تولي تدريب بيراميدز".