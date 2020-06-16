بعد تصدرها التريند.. تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع مدير أعمالها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:25 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
تصدرت الفنانة هيفاء وهبي تريند جوجل في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2020، وهذا بسبب أزمتها مع مدير أعمالها التي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا.

واتهمت هيفاء وهبي مدير أعمالها "محمد وزيري"، بالاستيلاء على عائدات حفلاتها ومسلسلاتها، موجهة رسالة غير مباشرة تتهمه فيها بالاستيلاء على أموالها التي جنتها على مدار سنوات طويلة من العمل، وحجم المبلغ المسروق حوالي 4 ملايين دولار أي 63 مليون جنيه، حسب قول محامي الفنانة اللبنانية، ياسر قنطوش.

وقالت هيفاء وهبي عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تعب وقضيت سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعلى قلبي مثل العسل لان هيدا شغلي.. تيجي انت بالاخر تسرق كل هيدا على الجاهز من مجهود مرا؟".

وتعجبت هيفاء وهبي من خوفه من الصحافة وانتشار الخبر، قائلة "خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟!.. مش انا الغلطانة اني أمنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!".

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