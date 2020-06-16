قبل استئنافه.. كل ما قدمته الأندية المصرية في الدوري الممتاز هذا الموسم (أرقام)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:46 م
الدوري المصري
الدوري المصري
علاء خليف
تعود عجلة الدوري المصري للدوران مجددًا، في 25 يوليو المقبل، وذلك بعدما أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين عن خطة استئناف النشاط الرياضي، بعد فترة توقف دامت 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي ضرب جميع دول العالم.

وحدد وزير الشباب والرياضة يوم 20 يونيو المقبل موعدًا لاستئناف التدريبات الجماعية للفرق الرياضية، على أن يتم استئناف المنافسات الرياضية بما فيها الدوري المصري يوم 25 يوليو المقبل، وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويستعرض "الفجر الرياضي" كل ما قدمته الأندية المصرية في الدوري الممتاز بالموسم الحالي قبل استئنافه مجددًا وفقًا لجدول ترتيب المسابقة الحالي:-

1- الأهلي (17 مباراة – 16 انتصار – 1 تعادل – سجل 46 هدفًا + هدفين اعتباريين – استقبلت شباكه 4 أهداف – وليد سليمان "الهداف" بـ 6 أهداف – عدد النقاط 49).

2- المقاولون (18 مباراة – 10 انتصارات – 3 تعادلات – 5 هزائم – سجل 22 هدفًا – استقبلت شباكه 15 هدفًا – سيف الدين الجزيري "الهداف" بـ 7 أهداف – عدد النقاط 33)

3- بيراميدز ( 18 مباراة – 9 انتصارات – 5 تعادلات – 4 هزائم – سجل 28 هدفًا – استقبلت شباكه 19 هدفًا – عبد الله السعيد "الهداف" بـ 13 هدفًا – عدد النقاط 32)

4- الزمالك (16 مباراة – 9 انتصارات – 4 تعادلات – 3 هزائم – سجل 22 هدفًا – استقبلت شباكه 13 هدفًا – زيزو ومصطف محمد "الهدافين" بـ 5 أهداف لكل منهما – عدد النقاط 31).

5- الإتحاد السكندري (17 مباراة – 7 انتصارات – 6 تعادلات – 4 هزائم – سجل 17 هدفًا – استقبلت شباكه 13 هدفًا – أحمد رفعت "الهداف" بـ 4 أهداف – عدد النقاط 27).

6- سموحة (18 مباراة – 5 انتصارات – 10 تعادلات – 3 هزائم – سجل 20 هدفًا – استقبلت شباكه 18 هدفًا – حسام حسن "الهداف" بـ 6 أهداف – عدد النقاط 25).

7- إنبي (18 مباراة – 6 انتصارات – 7 تعادلات – 5 هزائم – سجل 18 هدفًا – استقبلت شباكه 18 هدفًا – محمد شريف "الهداف" بـ 9 أهداف – عدد النقاط 25).

8- الإنتاج الحربي (17 مباراة – 5 انتصارات – 8 تعادلات – 4 هزائم – سجل 15 هدفًا – واستقبلت شباكه 15 هدفًا – معاذ الحناوي "الهداف" بـ 3 أهداف).

9- الإسماعيلي (18 مباراة – 6 انتصارات – 4 تعادلات – 8 هزائم – سجل 16 هدفًا – استقبلت شباكه 21 هدفًا -  شيلونجو "الهداف" بـ هدفين - عدد النقاط 22)

10- المصري (16 مباراة – 5 انتصارات – 5 تعادلات – 6 هزائم – سجل 19 هدفًا – استقبلت شباكه 18 هدفًا – أحمد ياسر وسينمبوري "الهدافين" بـ 4 أهداف لكل منهما - عدد النقاط 20)

11- الجونة (18 مباراة – 5 انتصارات – 5 تعادلات – 8 هزائم – سجل 15 هدفًا – استقبلت شباكه 24 هدفًا – أحمد ياسر ريان "الهداف" بـ 4 أهداف - عدد النقاط 20 ).

12- حرس الحدود (17 مباراة – 4 انتصارات – 7 تعادلات – 6 هزائم – سجل 14 هدفًا – واستقبلت شباكه 15 هدفًا – عمرو الحلواني وشرويدة "الهدافين" بـ 4 أهداف - عدد النقاط 19)

13- أسوان (17 مباراة – 4 انتصارات – 6 تعادلات – 7 هزائم – سجل 19 هدفًا – استقبلت شباكه 27 هدفًا – فادي فريد "الهداف" بـ 5 أهداف - عدد النقاط 18)

14- طلائع الجيش (19 مباراة – 3 انتصارات – 8 تعادلات – 8 هزائم – سجل 18 هدفًا – استقبلت شباكه 26 هدفًا – تالا نداي "الهداف" بـ 4 أهداف - عدد النقاط 17)

15- طنطا (18 مباراة – انتصارين – 10 تعادلات – 6 هزائم – سجل 14 هدفًا – استقبلت شباكه 23 هدفًا – إسلام فؤاد "الهداف" بـ 4 أهداف - عدد النقاط 16)

16- وادي دجلة (18 مباراة – 3 انتصارات – 6 تعادلات – 9 هزائم – سجل 17 هدفًا – استقبلت شباكه 27 هدفًا – رجب عمران "الهداف" بـ 4 أهداف - عدد النقاط 15)

17- مصر المقاصة (17 مباراة – انتصارين – 8 تعادلات – 7 هزائم – سجل 18 هدفًا – استقبلت شباكه 26 هدفًا – إيدو موسيس "الهداف" بـ 3 أهداف - عدد النقاط 14)

18- نادي مصر (17 مباراة – انتصارين – 5 تعادلات – 10 هزائم – سجل 11 هدفًا – استقبلت شباك 27 هدفًا- مصطفي سلطان "الهداف" بـ 3 أهداف- عدد النقاط 11)

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