جمهور داليا البحيري يحتفل بنتيجة مسحة الكورونا الخاصة بها

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وجه عدد كبير من جمهور داليا البحيري رسائل تهئنة لها،وذلك بعد تأكدهم من عدم إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



من ناحية أخرى كشفت الفنانة داليا البحيرى عن نتيجة مسحة كورونا التى خضعت لها بعد إصابة زوجها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





وكانت داليا البحيري قد كتبت منشورًا لكن تُطمئن جمهورها فيه حيث قالت'"أحب أطمنكو جميعًا نتيجة المسحات طلعت وألف حمد وشكر ليك يارب كلها طلعت سلبية ليا وللولاد كلهم والمساعدين في البيت شكرا يارب على كرمك".



وتابعت داليا البحيري قائلة:"أحب أطمنكو كمان أن حسن الحمد لله كويس وبيشكركم كلكم على الرسايل والتليفونات بجد حبكم لينا ومساندتكم لينا عندنا بالدنيا وأحلى نعمة من ربنا".





وأضافت داليا البحيري قائلة"آسفة إني ساعات مش بلحق أرد على كل مكالماتكم أو بضطر أقفل في نص المكالمة عشان دكتور بيتصل على الناحية التانية أو معمل أو صيدلية".





وفي سياق آخر، خاضت الفنانة داليا البحيري السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، والمسلسل بطولة عادل إمام،رانيا محمود ياسين،دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني،إلهام عبد البديع، وفاء صادق،سليمان عيد، داليا البحيري،محمد الكيلاني،بدرية طلبة، هدى المفتي،طارق الإيباري،من تأليف أيمن بهجت قمر،إخراج رامي إمام.