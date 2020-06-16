خلال 24 ساعة.. 17 قضية أمن عام وتنفيذ 454 حكما قضائيا متنوعا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملاتها الأمنية المكبرة، والتي اسفرت خلال 24 ساعة، عن ضبط 17 قضية أمن عام، وتنفيذ 454 حكما قضائيا متنوعا.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط قضية تهريب ضُبط خلالها (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في جميع المضبوطات (11400 جنيه).

ونجحت الجهود في مجال الأمن العام في ضبط (17) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم إرتداء الكمامة الواقية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي).

وأثمرت الجهود في مجال المخالفات المرورية عن ضبط(454) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم (104) أحكام قضائية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 977 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، فى مجال متابعتها للأسواق، في ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية). 

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 11036 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، بينما استطاعت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بشن عدة حملات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط 197 قضية متنوعة.

ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 977 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، فى مجال متابعتها للأسواق، في ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية). 

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 11036 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، بينما استطاعت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بشن عدة حملات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط 197 قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، في ضبط 78 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قضايا امن عام بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الذئاب

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

لأول مرة.. نجم الأهلي يكشف سبب رحيله عن الفريق

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

نجم أياكس يصدم مانشستر يونايتد من أجل ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 ص

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

12:34 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

08:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟