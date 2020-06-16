وصول 8 رحلات تقل 1160 عاملا مصريا من العالقين من الكويت اليوم

شهد مطار الكويت الدولي، مغادرة 16 رحلة طيران على متنها 2420 راكبا متجهين إلى مصر والهند وقطر، ومن بينهم عالقين مصريين.





وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الثلاثاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 16 رحلة طيران تحمل علي متنها 2420 راكبا إلي مطارات 4 دول مصر، والهند، والسودان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 8 رحلات تقل 1160 عاملا من العالقين.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلى 4 مطارات هي مطار القاهرة والإسكندرية، وأسيوط وسوهاج، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1160 عاملا، حيث تغادر الرحلة الأولى علي طيران فلاي ايجبت رقم 5304 قيام من مطار الكويت الساعة 8.45 وعلي متنها 160 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية رقم 1645 الكويتية وتغادر الكويت 9.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج.





والثالثة أير كايرو رحلة رقم 2502 قيام من الكويت 10.00 وعلي متنها 145 عاملا ، وصول مطار القاهرة ، أما الرحلة الرابعة النيل للطيران رقم 6888 قيام من الكويت 14.00علي متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة ، والرحلة الخامسة علي طيران الجزيرة رقم 1723 قيام من الكويت 14.50 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار الإسكندرية، أما الرحلة السادسة الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت الساعة 17.05 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة.





والرحلة السابعة على طيران أير كايرو رقم 2416 قيام من الكويت 17.30وعلي متنها 145 عاملا تصل إلى أسيوط، والثامنة طيران الجزيرة رحلة رقم 1715 قيام من الكويت 19.00 وعلي متنها 145 عاملا تصل مطار سوهاج، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.





القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية لحفظ حقوق 90 عاملا بالنقل الجوي





نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إدارة إحدى شركتي النقل الجوي ، والنقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي ، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ عقود وحقوق 90 عاملا ، المنقولين من شركة انتجريتد سيرفس سوليوشن إلي شركة جلوبال امبكس لوجيستك ليمتد .





وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية ألزمت الشركتين بالحفاظ علي حقوق العاملين المتواجدين بالخدمة ومزاياهم المادية والعينية ومدة خدمتهم ووظائفهم ، ويكونوا متضامنين معا في الحفاظ علي حقوق العمال ، وذلك طبقا لنص المادة التاسعة من قانون العمل ، والتي تنص علي: لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزمات الناشئة طبقا للقانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها ، ولا يترتب علي إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .

وكذلك توفير وسيلة انتقال أو بدل انتقال أو سكن أو بدل سكن لجميع العاملين بالشركة في حالة وجود احتياج لذلك .





ولفتت الاتفاقية إلي أن عقد عمل العاملين مع الشركة الثانية يعتبر امتدادا لعقد العمل مع الشركة الأولي وبدون فترة اختبار ، وتلتزم الشركة الثانية بصرف المنح والعلاوات والمكافآت الحقوق والمزايا التي اكتسبها العاملون خلال مدة خدمتهم والتي اعتادوا علي صرفها من قبل إدارة الشركة الأولي.





وفي حالة قيام الشركة الثانية بإنهاء علاقة العمل مع أي عامل بغير الأسباب والإجراءات والقواعد المنصوص عليها بقانون العمل ، تلتزم الشركة بتعويض العامل بحد أدني شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة منذ التحاقه بالعمل بالشركة الأولي وحتي تاريخ انتهاء علاقة العمل بالشركة الثانية .





ويلتزم العامل بالتوقيع علي استمارة (6) تأمينات في تاريخ توقيعه الاتفاقية علي أن يتم التوقيع علي استمارة (1) تأمينات في اليوم التالي تاريخ توقيع استمارة (6).





وقد وقع الاتفاقية الشركتين جوزيف صابر مشرقي بصفته رئيس مجلس الإدارة، وعن النقابة العامة للعاملين لأعمال النقل الجوي حسن محمد حسن شحاتة بصفته رئيسا للنقابة .



