التعليم تكشف شروط قبول اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة.. وآخر فرصة للتسجيل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
كشفت وزارة التربية والتعليم عن آخر موعد لقبول اعتذارات غير الراغبين في المشاركة بامتحانات الثانوية العامة، معلنة أنه سيتم الانتهاء منها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2020، حتى السادسة مساءا مع مراعاة المسافات الآمنة بين المعلمين وتنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات أن هذه آخر فرصة، ولن يتم مد فترة تقديم الاعتذارات للمعلمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن بدء تلقي طلبات الاعتذار الأحد وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء  16 يونيو 2020.

وحددت الوزارة 10 شروط وضوابط لقبول اعتذارات المعملين، والتي تتمثل في التالي:

- قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.
- أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).
- العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).
- نسبة عجز 5%.
- وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).
- وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).
- وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).
- الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).
- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).
- الحرمان من أعمال  الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

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