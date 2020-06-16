الهند تعلن مقتل 3 من جنودها في اشتباك حدودي مع الصين

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين وذلك في مواجهات مع القوات الصينية بوادي جلوان الحدودي بين البلدين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وعلى الفور، عقد وزير الدفاع الهندي اجتماعا مع رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الخارجية، لمناقشة المواجهات بين الجيشين الهندي والصيني في المناطق الحدودية، في الوقت الذي نفت فيه الهند اتهامات الصين بالهجوم على مواقعها، مؤكدة أن الضحايا من الجانبين في المواجهات.

وجاء الحادث في ظل استمرار اللقاءات العسكرية والتواصل الدبلوماسي بين الطرفين لخفض التوتر الذي تصاعد خلال الأسابيع الماضية، وبعد محادثات عسكرية وسياسية بين الجانبين أعقبت مناوشات حدودية في ولاية لداخ المرتفعة شمالي الهند

وكانت الهند، أعلنت في السابع من يونيو عن توافق مع الصين على ضرورة حل الأزمة الحدودية بين البلدين سلميا.

وعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مايو الماضي، القيام بوساطة في المواجهة الجارية بين الجيشين الهندي والصيني في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين في الهيمالايا.

والجدير بالذكر أن عدة اشتباكات بين القوتين الآسيويتين العملاقتين تدور على طول الحدود بينهما الممتدة على طول 3500 كيلومتر، وخصوصا في منطقة لاداخ المرتفعة في شمال الهند.

وقد وقفت القوات الهندية والصينية، في 2017، وجها لوجه على مدى 72 يوما في قطاع استراتيجي من منطقة بوتان في الهيمالايا، وسمحت مفاوضات بتخفيف التوتر بين الطرفين.

وتدور نزاعات جغرافية عدة بين الهند والصين في قطاعات لاداخ (غرب) وأروناشال براديش (شرق)، ووقعت حرب خاطفة بين البلدين عام 1962، هزمت فيها القوات الهندية.