أبرزهم الأهلي.. 6 أندية تجتمع اليوم باتحاد الكرة لبحث تطورات عودة الدوري ومناقشة اللائحة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:21 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد جمال

يجتمع اليوم الثلاثاء عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم مع 6 أندية من الدوري الممتاز لبحث عودة بطولة الدوري المصري بجانب مناقشة لائحة النظام الأساسى .


ويجتمع اليوم كل من النادي الأهلي بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بجانب أندية الاتحاد السكندري ووادى دجلة وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة مع مسؤولي الجبلاية.


وتناقش اليوم اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية ما تم من مشاورات مع الفيفا بشأن لائحة النظام الأساسى والإجرائات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.


وستستمر الإجتماعات مع الأندية تباعًا خلال الأيام المقبلة.


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من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن هناك 5 أدوات استرشادية لعودة النشاط الرياضي، فالأول في ضوابط عودة النشاط الرياضي بالأندية الرياضية ومراكز الشباب، والثاني هو الدليل الإرشادي لضوابط عودة النشاط بالاتخادات الرياضية.

وأكد أن الثالث هو الدليل الإرشادي لضوابط عودة نشاط الفرق القومية والإعداد الأوليمبي والرابع لضوابط عودة النشاط للأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية، والخامس لضوابط عودة نشاط كرة القدم.

وحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.




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