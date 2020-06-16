أبرزهم الأهلي.. 6 أندية تجتمع اليوم باتحاد الكرة لبحث تطورات عودة الدوري ومناقشة اللائحة
يجتمع اليوم الثلاثاء عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم مع 6 أندية من الدوري الممتاز لبحث عودة بطولة الدوري المصري بجانب مناقشة لائحة النظام الأساسى .
ويجتمع اليوم كل من النادي الأهلي بحضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بجانب أندية الاتحاد السكندري ووادى دجلة وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة مع مسؤولي الجبلاية.
وتناقش اليوم اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية ما تم من مشاورات مع الفيفا بشأن لائحة النظام الأساسى والإجرائات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.
وستستمر الإجتماعات مع الأندية تباعًا خلال الأيام المقبلة.
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من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن هناك 5 أدوات استرشادية لعودة النشاط الرياضي، فالأول في ضوابط عودة النشاط الرياضي بالأندية الرياضية ومراكز الشباب، والثاني هو الدليل الإرشادي لضوابط عودة النشاط بالاتخادات الرياضية.
وأكد أن الثالث هو الدليل الإرشادي لضوابط عودة نشاط الفرق القومية والإعداد الأوليمبي والرابع لضوابط عودة النشاط للأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية، والخامس لضوابط عودة نشاط كرة القدم.
وحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.
ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.
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