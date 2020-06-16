محافظ البحر الأحمر: السماح بإعادة السروح لصيادي "فلايك الأوت بورد" لمدة أسبوعين

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
محمد طه
أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح اليوم الثلاثاء، أنه حرصًا على مصدر رزق الصيادين تواصل مع الجهات المعنية بالتصاريح، وطلب تأجيل قرار وقف الصيد، وحصل على الموافقة بالسروح لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الإثنين الموافق 15 يونيو.

أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن الجهات المعنية وافقت على قيام صيادي "فلايك الأوت بورد" العاملة بالسنار بمدينة الغردقة وجزرها بإعادة السروح مرة أخرى لمدة أسبوعين بناءً على طلبنا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ البحر الاحمر حجر صحى البحر الاحمر

أخبار تهمك

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

نجم أياكس يصدم مانشستر يونايتد من أجل ريال مدريد

منذ ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الذئاب

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ 18 دقيقة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

وصول 165 مصري من العالقين في الكويت مطار مرسى علم (صور)

"الصحة" تعلن بشرى سارة في إحصائيات حالات التعافي من كورونا

بشرى سارة .. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمصر

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

بشرى سارة.. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمصر

عاجل.. مصر تسجل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 ص

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

08:33 ص

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟