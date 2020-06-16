دنيا عبد العزيز تكشف سبب امتناعها عن أي ظهور إعلامي

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أوضحت الفنانة دنيا عبد العزيز عن سبب امتناعها عن الظهور في أي برامج فنية و عدم مقدرتها على عمل حوارات صحفية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت دنيا عبد العزيز صورة كتبت عليها:"أعزائي معدين البرامج و السادة الصحفين ، أنا فعلاً بعتذرلكم مش هقدر أظهر في أي برنامج و لا قادرة أعمل أي حوار صحفي ،ياريت تسامحوني و تقدروا اللي أنا فيه ، الاختبار صعب عليا و حقكم عليا"،وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة.



والجدير بالذكر أن دنيا عبد العزيز خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.