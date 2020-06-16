دنيا عبد العزيز تكشف سبب امتناعها عن أي ظهور إعلامي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:15 م
دنيا عبدالعزيز
دنيا عبدالعزيز
هبة أحمد



أوضحت الفنانة دنيا عبد العزيز عن سبب امتناعها عن الظهور في أي برامج فنية و عدم مقدرتها على عمل حوارات صحفية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دنيا عبد العزيز صورة كتبت عليها:"أعزائي معدين البرامج و السادة الصحفين ، أنا فعلاً بعتذرلكم مش هقدر أظهر في أي برنامج و لا قادرة أعمل أي حوار صحفي ،ياريت تسامحوني و تقدروا اللي أنا فيه ، الاختبار صعب عليا و حقكم عليا"،وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة.

والجدير بالذكر أن دنيا عبد العزيز خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.

أخبار تهمك

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ أقل من ساعتين

نجم أياكس يصدم مانشستر يونايتد من أجل ريال مدريد

منذ ساعة

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الذئاب

منذ ساعة و 21 دقيقة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ 18 دقيقة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 ص

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

08:33 ص

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟