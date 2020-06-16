بيطري المنيا يحصن 64300 طائر ضد إنفلونزا الطيور ويحرر 110 محضر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن تحصين 64300 من الطيور، ضد مرض إنفلونزا الطيور، وذلك في إطار تنفيذ خطة المديرية نحو تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض والأوبئة، وذلك على مستوى المراكز والقرى والنجوع التابعة لها.

قال دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إنه تم المرور على مزارع التسمين لسحب عينات فحص ما قبل البيع، والمرور على مجازر الدواجن للمتابعة وفقًا لخطة وزارة الزراعة لتحديث بيانات الثروة الداجنة الكترونيا.

وأضاف أنه يتم حاليا رفع إحداثيات وبيانات مزارع الدواجن والمعارض البيطرية ومجازر الدواجن والمفرخات ومصانع الأعلاف علي منصة وزاره الزراعة الإلكترونية بالاشتراك مع مديرية الزراعة.

ومن جهة أخرى أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن اجمالى ما تم تحريره من محاضر على أسواق وعرض بيع اللحوم بمراكز المحافظة خلال شهر مايو الماضى وصل إلى 110 محضر، بإجمالى وزن طن و250 كجم من اللحوم، مشيرا إلى انه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالاستمرار في متابعة الحالة العامة للأسواق والمخابز البلدية وكافة الخدمات المتعلقة بتلبية كافة احتياجات المواطنين، والتأكد من مدي توافر السلع الغذائية والقضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري، بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، ان الحملات اليومية اسفرت عن ضبط 86 مخالفة تموينية منها، 61 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – عدم وجود ميزان – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم وجود سجلات - قضايا تموينية اخري متنوعة) وضبط 25 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – قضايا أخرى متنوعة).

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