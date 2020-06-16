ليفانتي ضد إشبيلية 1/1 | ملخص واهداف مباراة Levante vs Sevilla في الدوري الاسباني (فيديو)

ليفانتي ضد إشبيلية Levante vs Sevilla | تعادل فريق ليفانتي الإسباني مع ضيفه إشبيلية بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهم أمس الإثنين، في إطار منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2019/2020، في لاستئناف الدوري بعد فترة توقف دامت 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ملخص مباراة ليفانتي ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

تقدم الهولندي لوك دي يونج بهدف لإشبيلية في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني، ولكن ليفانتي أدرك هدف التعادل قبل 3 دقائق فقط من النهاية بهدف عكسي سجله دييجو كارلوس سانتوس سيلفا لاعب إشبيلية بالخطأ في مرماه.





وبهذه النتيجة، رفع اشبيلية رصيده إلى النقطة 51 محتلًا في المركز الثالث، بينما ارتفع أيضًا رصيد ليفانتي إلى النقطة 35 المركز الثاني عشر.



