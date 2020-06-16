محمد سامي: شقيقتي ريم دخلت مجال التمثيل دون علمي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


حرص المخرج محمد سامي على الرد على الانتقادات التي تلقاها الفترة الماضية بسبب مشاركة شقيقته ريم معه في مسلسل البرنس،مُوضحًا أنها دخلت عالم التمثيل دون علمه، وأنه فوجئ بها في بورمو مسلسل"للحب فرصة أخيرة"

وقال محمد سامي خلال لقائه في برنامج"It's Show Time" مع الإعلامية مها الصغير أنها أخبرته أنها دخلت التمثيل دون علمه حتى لا يقال إنك تحاول دخول عائلتك مجال الفن وإنك تساندهم، لافتًا أن هذا الأمر لم يزعجه بسبب امتلاكها للموهبة.



والجدير بالذكر أن ريم سامي خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.

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