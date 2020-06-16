الرعاية الصحية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 600 ألف ببورسعيد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
محمد عزام
أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، على استمرار تقديم الخدمات الطبية بكافة الوحدات والمراكز التابعة للهيئة، والتي تخدم أكثر من 600 ألف مواطن من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، لافتة إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" داخل كل منشآتها، بنا يضمن الحفاظ على صحة مقدمي الخدمة الطبية والمنتفعين وتحقيق أقصى معدل سلامة ممكنه.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنها تواصل تقديم الخدمة الطبية من خلال كل الوحدات والمراكز التابعة لها في كل التخصصات الطبية، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا خلال الأيام من الأحد إلى الخميس، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأوضحت الهيئة أنه تم وضع اللافتات الإرشادية التوعوية التي تؤكد مراعاة المسافات والتباعد الإجتماعي بين المترددين على العيادات الخارجية، وكذلك خارج أماكن التطعيمات وصيدليات صرف العلاج وغرف عمل الأشعة والفحوصات، وقالت الهيئة أنه تم وضع أسهم وعلامات استرشادية لتحديد المسافة الآمنة لوقوف المترددين الراغبين في تلقي الخدمة الصحية داخل المنشأة، حرصًا على سلامتهم وأمنهم.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه يتم التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل المنشآت التابعة للهيئة، والإلتزام بارتداء الماسك (الكمامة) كشرط أساسي لدخول المترددين المنشأة الصحية وأثناء التواجد بها، ومنع اصطحاب الأطفال نهائيًا إلا في حالة الكشف الطبي على الطفل، إضافة إلى الإلتزام بعدم وجود مرافقين مع المريض بحد أقصى مرافق واحد فقط، وذلك من خلال فرق المتابعة داخل الوحدات والمراكز الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لضمان عدم وجود كثافات عالية للمترددين داخلها وتقليل الإزدحام داخل المنشأة الصحية.

وكشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، عن إجراء 11ألف و280 حجزتليفوني للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد من خلال الخط الساخن"15344" الذي أطلقته هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، مشيرا إلى أنه كان قد تم تفعيل خدمة الحجز بالعيادات الخارجية على الخط الساخن بدءًا من مارس الماضي نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، وذلك للتيسير على المنتفعين وتقليل التزاحم داخل العيادات الخارجية وضمان الحصول على أفضل خدمة طبية بأعلى جودة ممكنة.

وتابع السبكي أن الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، تعمل بكامل طاقتها منذ بداية ظهور الفيروس وحتى الآن، ولم تتوقف لحظة واحدة في تقديم كافة الخدمات للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، الذين يقدر عددهم بحوالي 600 ألف منتفع، مشيرًا إلى استمرار كافة الجهود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، والحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية الآمنة ذات الجودة العالية عند الحاجة، دون معاناة لدفع تكاليف الخدمات الطبية.

وأشاد السبكي بتكاتف كل أجهزة الدولة خاصة في محافظة بورسعيد للعبور من أزمة جائحة كورونا بسلام مثمنا الجهود الاستثنائية التي تبذلها الأطقم الطبية في الفترة الراهنة لتقديم أفضل خدمة طبية رغم طبيعة ظروف الفترة الحالية.. مؤكدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تشدد على استمرار تقديم الخدمات بأعلى مستوى مهما كانت طبيعة التحديات التي تمر بها الدولة.
الرعاية الصحية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 600 ألف ببورسعيد
الرعاية الصحية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 600 ألف ببورسعيد
الرعاية الصحية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 600 ألف ببورسعيد
الرعاية الصحية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 600 ألف ببورسعيد
الرعاية الصحية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 600 ألف ببورسعيد
الرعاية الصحية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 600 ألف ببورسعيد
الرعاية الصحية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 600 ألف ببورسعيد
الرعاية الصحية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 600 ألف ببورسعيد
الرعاية الصحية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 600 ألف ببورسعيد
الرعاية الصحية: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 600 ألف ببورسعيد

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