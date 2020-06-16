ضبط 29 قطعة سلاح و94 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ٢٩ قطعة سلاح ناري، و٩٤ قضية مخدرات، بالإضافة لتنفيذ ٥٠٨٠٩ أحكام قضائية متنوعة.





وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ٢٩ قطعة سلاح ناري، بحوزة ٢٠ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ٣ بندقة آلية، ٥ بنادق خرطوش، ١ طبنجة، ٢٠ فردا محلي الصنع، ٧٦ طلقة مختلفة الأعيرة، ١٥٠ قطعة سلاح أبيض.





وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٥٠٨٠٩ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ١٧٨ حكم جناية، ١٥٣٢٥ حكم حبس جزئي، ٣٢٨٣ حكم حبس مستأنف، ٢٤٢٢ حكم غرامة، ٧٨٠٣ حكم مخالفة.





واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٤ من تشكيلات عصابية ضم ١٢ متهم، ارتكبوا ١٧ حادثة سرقة.





وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ٩٤ قضايا مخدرات بحوزة ١٠٠ متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.





وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ١٧ متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ٧ متهم لممارستهم أعمال البلطجة.





وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ٢٦٨ دراجة نارية مخالفة، وفي ١٨٦ إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط ١٧١٨٨ مخالفة مرورية.





وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٥٤ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ١٠ منهم.





وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية









تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.



