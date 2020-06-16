ضبط 29 قطعة سلاح و94 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ٢٩ قطعة سلاح ناري، و٩٤ قضية مخدرات، بالإضافة لتنفيذ ٥٠٨٠٩ أحكام قضائية متنوعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ٢٩ قطعة سلاح ناري، بحوزة ٢٠ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ٣ بندقة آلية، ٥ بنادق خرطوش، ١ طبنجة، ٢٠ فردا محلي الصنع، ٧٦ طلقة مختلفة الأعيرة، ١٥٠ قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٥٠٨٠٩ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ١٧٨ حكم جناية، ١٥٣٢٥ حكم حبس جزئي، ٣٢٨٣ حكم حبس مستأنف، ٢٤٢٢ حكم غرامة، ٧٨٠٣ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٤ من تشكيلات عصابية ضم ١٢ متهم، ارتكبوا ١٧ حادثة سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ٩٤ قضايا مخدرات بحوزة ١٠٠ متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ١٧ متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ٧ متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ٢٦٨ دراجة نارية مخالفة، وفي ١٨٦ إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط ١٧١٨٨ مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٥٤ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ١٠ منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية


تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

ونجحت في ضبط  (1719) سيارة مخالفة، وقامت بضبط 146 دراجة نارية مخالفة، بينما تم ضبط (179) مركبة "توك توك" مخالفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضبط اسلحة نارية حوادث حملات الداخلية

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

نجم أياكس يصدم مانشستر يونايتد من أجل ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الذئاب

منذ ساعة و 20 دقيقة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ 17 دقيقة

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 15 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 ص

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

08:33 ص

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟