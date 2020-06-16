ضبط 108 آلاف مطبوع بدون تفويض من أصحاب الحقوق بالقاهرة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
كثفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملاتها، وأسفرت عن ضبط العديد من القضايا بالمخالفة للقانون، حيث إنه في مجال مكافحة جرائم المطبوعات، تم استهداف عدد من المطابع بدائرة قسم شرطة "السلام أول بمحافظة القاهرة" لقيام مالكيها بطباعة العديد من المطبوعات "بدون تفويض من أصحاب الحقوق" بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تم ضبط (108000) مطبوع متنوع.

ونجحت في مجال مكافحة جرائم المصنفات، في ضبط شركة للدعاية والإعلان كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة (بدون ترخيص).

وقامت بضبط محلين كائنين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لقيام القائمين عليهما (بعرض مصنفات فنية بدون ترخيص).

وتم ضبط (محلي ألعاب "سايبر" بنطاق دائرتي قسمي شرطة "الطالبية، العمرانية) بدون ترخيص.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار توجيه الحملات.

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 977 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، فى مجال متابعتها للأسواق، في ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية). 

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 11036 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، بينما استطاعت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بشن عدة حملات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط 197 قضية متنوعة.

ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مطبوعات بوابة الفجر القاهرة الفجر السلام

أخبار تهمك

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 14 ساعة

نجم أياكس يصدم مانشستر يونايتد من أجل ريال مدريد

منذ ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الذئاب

منذ ساعة و 21 دقيقة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ 18 دقيقة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:58 ص

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

08:33 ص

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟