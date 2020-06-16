ضبط 108 آلاف مطبوع بدون تفويض من أصحاب الحقوق بالقاهرة

كثفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملاتها، وأسفرت عن ضبط العديد من القضايا بالمخالفة للقانون، حيث إنه في مجال مكافحة جرائم المطبوعات، تم استهداف عدد من المطابع بدائرة قسم شرطة "السلام أول بمحافظة القاهرة" لقيام مالكيها بطباعة العديد من المطبوعات "بدون تفويض من أصحاب الحقوق" بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تم ضبط (108000) مطبوع متنوع.





ونجحت في مجال مكافحة جرائم المصنفات، في ضبط شركة للدعاية والإعلان كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة (بدون ترخيص).





وقامت بضبط محلين كائنين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لقيام القائمين عليهما (بعرض مصنفات فنية بدون ترخيص).





وتم ضبط (محلي ألعاب "سايبر" بنطاق دائرتي قسمي شرطة "الطالبية، العمرانية) بدون ترخيص.





وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار توجيه الحملات.





وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.





وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.





وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 977 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.





ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، فى مجال متابعتها للأسواق، في ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).





وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 11036 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، بينما استطاعت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بشن عدة حملات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط 197 قضية متنوعة.





ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.





وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.



