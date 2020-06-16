تفاصيل مبادرة دعم الصيادين بالدقهلية في ظل تداعيات كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن بتنفيذ مبادرة لتقديم منظومة متكاملة لدعم ورعاية الصيادين بالمطرية والمنزلة والجمالية، باعتبارهم من الفئات المستحقة للرعاية والمسانده.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمامه ببناء الانسان وتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للفئات الاولى بالرعاية بمحافظات مصر.

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتنفيذ مبادرة تستهدف تقديم منظومة رعاية متكاملة للصيادين بالمطرية والمنزلة والجمالية بمحافظة الدقهلية، باعتبارهم احدى الفئات الاولى بالرعاية خاصة فى ظل الظروف الراهنة لتداعيات فيروس كورونا، وذلك فى اطار التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقد جاءت مبادرة محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، والذى اشار فيه الى ان فئة الصيادين تعد من فئات العمالة غير المنتظمة والموسمية وتستحق الرعاية والمساندة خاصة فى هذا الوقت.

وكلف محافظ الدقهلية وكيلى وزارة التضامن الاجتماعى والقوى العاملة للتنسيق الكامل مع نقابة الصيادين بمراكز المطرية والمنزلة والجمالية لاعداد حصر شامل بفئه الصيادين نطاق تلك المراكز،و التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى لوضع برنامج رعاية وحماية متكاملة وخطة شاملة لتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ترتبط بحرفة الصيد مثل ثلاجات لحفظ الاسماك، والصناعات لوسائل ومستلزمات الصيد، مثل الشباك والانوال ومدى امكانية مشاركة اكثر من اسرة من هذه الاسر فى مشروع واحد.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بأنه يوجد توجه لدى الوزارة لدعم الصيادين من الوزارة بنسبة ٣٠% من قيمة المشروع، وايضا توجه بتقديم دعم نقدي موسمي للصيادين وأيضا مبادرة بمنح قروض للتنمية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية لصائدى الاسماك، لتنفيذ المشروعات الصغيرة القائمة على حرفة الصيد.

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة تفعيل مشاركات مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في هذا المجال تفعيلا للمبادرة المشار اليها، واضاف ان ذلك كله يستهدف تمكين هذه الفئة اقتصاديا واجتماعيا وضمانا لحياة كريمة لهم.

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