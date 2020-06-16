أول تحرك لكوريا الجنوبية بعد تفجير مكتب الاتصال مع جارتها الشمالية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:03 م
مكتب الاتصال
مكتب الاتصال
وكالات

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث التطورات الأمنية على الحدود مع الجارة الشمالية.

 

وقال المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية، إن الاجتماع سيعقد في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت سول لمناقشة أوضاع خاصة بتفجير مكتب الاتصال، والتدابير المعنية.

 

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية ، إنه سيتم إصدار أول قرار حول تفجير كوريا الشمالية لمكتب الاتصال الواقع على الحدود بين الكوريتين.

 

وفجرت كوريا الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، مكتب الاتصال مع جارتها الجنوبية، ا بعد أيام من توتر العلاقات بين الكوريتين.

 

وأشار مصدر عسكري كوري جنوبي، إلى أنه تم رصد صعود دخان كثيف مصحوب بصوت انفجار من منطقة مجمع كيسونج الصناعي.

 

وكشف المصدر العسكري، أن الانفجار الذي وقع على المنطقة الحدودية بينهما، جاء بعد أيام من توتر العلاقات بين الكوريتين.

 

وكانت "كيم يوجونج"، شقيقة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون"، أعلنت أن بلادها ستتخذ الخطوة التالية ضد كوريا الجنوبية.

 

 وهددت كوريا الشمالية، بأنها ستدخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين ردا على المنشورات الدعائية التي يقوم بنشرها منشقون يعيشون في كوريا الجنوبية.

 

 

 

وأصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، قالت فيه إنه سيتم إعادة دخول مناطق حدودية تم نزع سلاحها بموجب اتفاقيات بين الكوريتين، مما يلمح بنشر قواتها إلى هذه المناطق، ويبدو أنها في مدينة كيسونغ وجبل كومكانغ.

 

 

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