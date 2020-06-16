حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الذئاب

تلقى النادي الأهلي صدمة مفاجأة بشأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب الأهلي منذ فترة للتعاقد مع طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق وتحسبا لرحيل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى حصول النادي الأهلي على توقيع طاهر محمد طاهر منذ عدة أيام ويتبقى انهاء الاتفاق مع نادي المقاولون العرب.





ولكن نفى أحد المقربين من طاهر محمد كل الأنباء المنتشرة حول قيام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.





ويملك طاهر محمد طاهر حاليا عرض أوروبي وعروض أخرى خليجية وكان نادي المقاولون العرب أكد عدة مرات أنه لن يوافق على رحيل اللاعب في نهاية الموسم إلا للاحتراف في أوروبا ولن يتم الموافقة على انضمامه إلى أي نادي داخل مصر.











