أول تعليق للرقابة المالية حول اتخاذها إجراءات تجاه بعض المتعاملين بالبورصة





علقت هيئة الرقابة المالية على ما تناقلته بعض الصحف والمواقع الإخبارية مؤخراً عن قيام الهيئة ونيتها في اتخاذ اجراء محدد تجاه بعض المتعاملين بالبورصة واستخدام شعار الهيئة أو صور بعض مسئوليها بما يوحى بصدورها عن الهيئة، بأن الرقابة المالية تؤكد على أن كافة البيانات والمعلومات الصادرة عنها إنما تصدر للوسائل الإعلامية من خلال بيان رسمي أو تصريح صحفي يصدر عن رئيس الهيئة أو نائبيه.









كما ان الهيئة تضمن الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء ولا يصدر عنها أية معلومات من شأنها خرق خصوصيتهم او سرية حساباتهم.







