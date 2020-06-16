أول تعليق للرقابة المالية حول اتخاذها إجراءات تجاه بعض المتعاملين بالبورصة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

علقت هيئة الرقابة المالية على ما تناقلته بعض الصحف والمواقع الإخبارية مؤخراً عن قيام الهيئة ونيتها في اتخاذ اجراء محدد تجاه بعض المتعاملين بالبورصة واستخدام شعار الهيئة أو صور بعض مسئوليها بما يوحى بصدورها عن الهيئة، بأن الرقابة المالية تؤكد على أن كافة البيانات والمعلومات الصادرة عنها إنما تصدر للوسائل الإعلامية من خلال بيان رسمي أو تصريح صحفي يصدر عن رئيس الهيئة أو نائبيه.


كما ان الهيئة تضمن الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء ولا يصدر عنها أية معلومات من شأنها خرق خصوصيتهم او سرية حساباتهم.


لذا فإن الهيئة تهيب بكافة المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام تحري الدقة فيما يتم نشره من اخبار ومعلومات عن الأسواق المالية غير المصرفية والتحقق من صدورها من خلال القنوات الشرعية لها وعدم استقاء معلوماتهم الا من خلال البيانات الرسمية للهيئة او من خلال رئيس الهيئة ونائبيها، وعدم استخدام شعار الهيئة أو صور مسئوليها.

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