قبل عودة النشاط.. إصابة لاعب إيطالي بفيرس كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
دخل فريق فينيتسيا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم في عزل طبي اليوم الاثنين بعد تأكد إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح فينيتسيا أنه تم اكتشاف حالة الإصابة بالعدوى عقب خضوع لاعبي ومدربي الفريق يوم الجمعة الماضي لاختبار الكشف عن فيروس كورونا للمرة الخامسة منذ استئناف التدريبات الشهر الماضي.

وذكر فينيتسيا في بيانه أن "الفريق بأكمله لم يقم بالحصص التدريبية المقررة اليوم ، وفي المساء سيدخل إلى العزل الطبي في انتظار نتائج الاختبارات الجديدة التي جرت اليوم الاثنين".

وكان من المتوقع أن تخفف الحكومة الإيطالية من إجراءاتها الاحترازية هذا الاسبوع والتي تتضمن خضوع الفريق بأكمله للعزل الطبي لمدة 14 يوما حال اكتشاف أي حالة إصابة بكورونا في صفوفه.

وتوقف دوري الدرجتين الأولى والثانية في إيطاليا منذ أوائل آذار/مارس بسبب الجائحة ومن المقرر استئناف المسابقتين يوم السبت المقبل.

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