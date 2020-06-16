قطاع تأمين المعلومات الإلكترونية يحصل على شهادة الآيزو العالمية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

حصل قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على شهادة الأيزو العالمية ISO/IEC 27001:2013 في مجال أمن المعلومات.


وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن قطاع تأمين المعاملات الالكترونية حصل على تلك الشهادة العالمية في زمن قياسي وبدون أي نقاط عدم مطابقة "non conformity" مما يعد انجازاً استثنائياً وخاصة في ظل الظروف والتحديات الحالية.


ويأتي حصول قطاع تأمين المعاملات الالكترونية على شهادة الجودة النوعية ISO 27001 في إطار حرص الهيئة على تبني أفضل الممارسات العالمية في كافة إداراتها وخدماتها وبالأخص تلك المتعلقة بأنشطة تأمين المعاملات الرقمية ومواكبة التطورات في هذا المجال وإدارة ومراقبة مخاطر أمن المعلومات للتأكد من حمايتها والمحافظة على سريتها وسلامتها. 


وأكدت هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي للهيئة على اعتزام الهيئة خلال الفترة المقبلة تحقيق طفرة في مجال المعاملات الإلكنرونية والمشاركة بفعالية في استراتيجية بناء مصر الرقمية لخدمة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به الهيئة في بناء الكوادر البشرية المؤهلة في هذال المجال وكذلك جهود توطين التكنولوجيا ونشر خدمات تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وخاصة بعد التعديلات التي أجرتها الهيئة على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى والتي تم تفعيلها بموجب القرار الذى أصدره الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية.


جدير بالذكر أن المعيار العالمي لأمن المعلومات والمعروف باسم الآيزو 27001 يوفر المنهجية اللازمة لبناء نظام متكامل لأمن المعلومات ويحقق أقصى معايير الأمن والسرية بشكل يضمن حماية المعلومات على جميع مستوياتها وبمختلف طرق حفظها أو تداولها، وبما يتوافق مع مختلف المنظمات الحكومية أو الخاصة.

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