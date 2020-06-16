كيف تستخدم المستشفيات المصرية ريمديسيفير في علاج كورونا؟

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
"ريمديسيفير".. عقار أمريكي أصبح بمثابة أمل لمصابي مصر بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة بعدما بدأت البلاد في انتاجه من أجل علاج المصابين بالوباء بعد تزايد الحالات مؤخرا.

وكانت شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية عن منح شركة الأدوية المصرية إيفار فارما تراخيص تصنيع عقار "ريمديسيفير" الذي يستخدم لمعالجة مرضى فيروس كورونا، وتوزيعه في 127 دولة، غالبيتها من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض تقريبًا، بالإضافة إلى عدد من الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط المرتفع، التي تواجه عقبات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز الطرق التي تستخدم فيه المستشفيات المصرية لعقار ريمديسيفير في علاج المرضى:

- وزارة الصحة وضعت العقار ضمن بروتكول علاج مصابي فيروس كورونا وذلك منذ اسبوعين.

- يستخدم العقار لعلاج الحالات الشديدة والحرجة، ويتم تجربة العلاج حاليًا على الحالات الحرجة مع متابعة نتائج تعافيهم، حسب ما أعلنت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.

- يعمل عقار ريمديسيفير على منع تطور المرض في الرئة المصابة بفيروس كورونا المستجد وهو الأمر الذي يساهم في علاج الحالات الحرجة.

- تعتمد المستشفيات عليه لأن نتائج التجارب السريرية على البشر أظهرت أن دواء ريمديسيفير المضاد للفيروسات يساعد مرضى كورونا على الشفاء بشكل فعال، في مدة تتراوح ما بين 11 و15 يومًا، وذلك عن طريق وقف تكاثر الفيروس داخل الخلايا.


يذكر أن فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" منتشر في أغلب دول العالم منذ عدة أشهر واستطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها.

وفي مصر، قامت وزارة بعدة تحركات خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما تزايدت أعداد الإصابات في مصر، وكانت هناك إجراءات عدة اتخذتها الوزارة على رأسها تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية.


وهناك توقعات بشأن إنتهاء فيروس كورونا في البلاد خلال الأسابيع المقبلة، فقال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن نهاية فيروس كورونا في البلاد سيكون في القريب العاجل، متابعا: " نحن الآن في ذروة انتشار الفيروس، الذي يضعف وكل الأبحاث تؤكد ذلك، وانتهاء كورونا في مصر سيكون نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابى كورونا مستشفى علاج كورونا انتهاء كورونا

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ أقل من ساعتين

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الذئاب

منذ ثلث ساعة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ أقل من ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 3 ساعات

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليجانيس

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

دراسة جديدة: هذا العقار أظهر نتائج واعدة لعلاج "كورونا"

أظهر نتائج جيدة في علاج كورونا.. أبرز المعلومات عن عقار ريمديسفير

كل ما تودون معرفته عن عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا (سيتوفر في مصر قريبا)

كورونا.. اليابان تعلن استخدام هذا العقار لعلاج الفيروس

"ريمديسيفير" بمواجهة كورونا.. النتائج التفصيلية لتجربة الأمل

تايوان تستخدم عقار ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:10 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

08:33 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟