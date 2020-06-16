كيف تستخدم المستشفيات المصرية ريمديسيفير في علاج كورونا؟

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"ريمديسيفير".. عقار أمريكي أصبح بمثابة أمل لمصابي مصر بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة بعدما بدأت البلاد في انتاجه من أجل علاج المصابين بالوباء بعد تزايد الحالات مؤخرا.



وكانت شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية عن منح شركة الأدوية المصرية إيفار فارما تراخيص تصنيع عقار "ريمديسيفير" الذي يستخدم لمعالجة مرضى فيروس كورونا، وتوزيعه في 127 دولة، غالبيتها من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض تقريبًا، بالإضافة إلى عدد من الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط المرتفع، التي تواجه عقبات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية.



وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز الطرق التي تستخدم فيه المستشفيات المصرية لعقار ريمديسيفير في علاج المرضى:



- وزارة الصحة وضعت العقار ضمن بروتكول علاج مصابي فيروس كورونا وذلك منذ اسبوعين.



- يستخدم العقار لعلاج الحالات الشديدة والحرجة، ويتم تجربة العلاج حاليًا على الحالات الحرجة مع متابعة نتائج تعافيهم، حسب ما أعلنت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا.



- يعمل عقار ريمديسيفير على منع تطور المرض في الرئة المصابة بفيروس كورونا المستجد وهو الأمر الذي يساهم في علاج الحالات الحرجة.



- تعتمد المستشفيات عليه لأن نتائج التجارب السريرية على البشر أظهرت أن دواء ريمديسيفير المضاد للفيروسات يساعد مرضى كورونا على الشفاء بشكل فعال، في مدة تتراوح ما بين 11 و15 يومًا، وذلك عن طريق وقف تكاثر الفيروس داخل الخلايا.





يذكر أن فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" منتشر في أغلب دول العالم منذ عدة أشهر واستطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها.



وفي مصر، قامت وزارة بعدة تحركات خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما تزايدت أعداد الإصابات في مصر، وكانت هناك إجراءات عدة اتخذتها الوزارة على رأسها تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية.





وهناك توقعات بشأن إنتهاء فيروس كورونا في البلاد خلال الأسابيع المقبلة، فقال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن نهاية فيروس كورونا في البلاد سيكون في القريب العاجل، متابعا: " نحن الآن في ذروة انتشار الفيروس، الذي يضعف وكل الأبحاث تؤكد ذلك، وانتهاء كورونا في مصر سيكون نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل".

