إليسا تعلن اشتياقها للغناء أمام جمهورها

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كشفت الفنانة إليسا عن اشتياقها الشديد للغناء أمام جمهورها وأمنيتها في السفر مرة أخرى، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت إليسا صورة لها وهي داخل أحد الطائرات، وعلقت على الصورة قائلة :"أتمنى السفر مرة أخرى والغناء معكم جميعًا".



وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا أغنية "قهوة الماضي"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم، توزيع كميل الخوري، ومن كلمات سهام الشعشاع، وتسجيل وتنفيذ استديو هادي شرارة، وميكس إدوار مونييه، مهندس الصوت إيلي بربر.