ضبط 1065 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1065) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية: 

وتمكنت من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة؛ لحيازته ( 1،780 طن سلع غذائية "لانشون- برجر") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

ونجحت في ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية؛ لحيازته ( 1،514 طن سلع غذائية "سكر حر– مسلى") (1812) عبوة سلع غذائية "زيت طعام- خل طعام" مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

واستطاعت ضبط المديرالمسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة؛ لحيازته ( 8112 قطعة مستلزمات طبية "جوانتي، خافض حرارة، كمامة، ترمومتر") مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

وأثمرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (1332807) مليون جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة في المأمورية.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية لقيامهما وآخرين بالحفر داخل منزل كائن بمدينة السادات بالمنوفية، بهدف ترويج تماثيل بقصد النصب والإحتيال بإيهام الغير بأن التماثيل أثرية لبيعها بثمن مرتفع.

وبإجراء التحريات اللازمة، ضبط بحوزتهم عدد "2" تمثال يشتبه فى أثريتهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط 1065 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1065 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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