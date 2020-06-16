مؤشرسوق الأسهم السعودية يربح 46.39 نقطة مع بداية التعاملات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:19 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملاته جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بعد عدة تراجعات، وسط ارتفاع شبه جماعي للقطاعات وارتفع  المؤشر العام للسوق "تاسي"  46.39 نقطة ليربح نحو 7310 نقطة بنسبة 0.64%.وشهد سوق الأسهم تداولات بنحو 695 مليون ريال، فيما تجاوزت أحجام التداول 37 مليون سهم موزعة على 32 ألف صفقة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بسوق الأسهم السعودية اليوم سهم جاكو بنحو 4.71%، تلاه سهم جازادكو بنسبة 4.48%، كما ارتفع أداء سهم  صناعة الورق بنسبة 2.83% بينما تصدر التراجعات سهم أسمنت العربية بنحو 2.69%، وتلاه سهم إعمار بنسبة 1.10%، وتراجع أيضاً سهم بدجت السعودية بنسبة 1.06% ، وعن الأنشط من ناحية التداولات تصدرهم سهم دار الأركان بنحو 5 مليون سهم، وبقيمة 37.500 مليون ريال.

وقطاعياً ، ارتفعت أغلب القطاعات فيما عدا قطاعي الأدوية والصناديق العقارية، بينما عزز من أداء السوق ارتفاعات البنوك بنحو 0.82%، والمواد الأساسية بنسبة 0.68%، إضافة إلى الطاقة المرتفع بنسبة 0.61%.

و أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الاثنين على تراجع متأثراً بهبوط كلا من قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات، في ظل ارتفاع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40% إلى مستوى 7263.65 نقطة ليفقد 28.89 نقطة.

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