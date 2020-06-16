هيئة الإسعاف: نقل طالب الثانوية العامة للمستشفى حال تعرضه لأزمة صحية داخل اللجنة مجانًا

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كشف الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، تفاصيل الاستعداد لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أنه سيتم الدفع بـ 560 سيارة إسعاف، كما سيتم توفير سيارة إسعاف مجهزة لكل لجنة تصحيح اختبارات الثانوية العامة.



وأشار "جاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم سيقومون بزيادة ساعات العمل، واستدعاء الفرق من الراحات لتغطية فترة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن كل عربات الإسعاف ستكون مجهزة لنقل أي حالة اشتباه بكورونا المستجد، وتم تدريب الفرق الطبية للتعامل مع هذه الحالات، منوها بأنه في حال نقل أي طالب لمستشفى لن تتحمل أسرته أي تكلفة للنقل.



وأوضح رئيس هيئة الإسعاف، أن الأطقم الطبية الموجودة داخل اللجان هى المنوط بها تقيم حالة الطالب المرضية، موجها رسالة لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، قائلا: "لا داعي للقلق".



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

