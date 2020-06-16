بمستهل التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.07%

وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.86% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.72%.

وأنهي سوق البحرين تعاملات أمس علي ارتفاع، بالتزامن مع تسجيل الأسهم القيادية للارتفاع بنهاية جلسة اليوم الاثنين وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.07%، بما يُوازي 0.91 نقطة ليصل إلى 1275.15 نقطة، مُقابل 1274.24 نقطة في جلسة أمس ، وشهد السوق تداول 2.96 مليون سهم، بقيمة 256.15 ألف دينار بحريني.





وقطاعياً ، سجلت قطاعات الخدمات، والبنوك التجارية نموا بنسبة 0.29 %، وبنسبة 0.12 % على الترتيب، بينما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.16 %، فيما استقر دون تغيير في تداولاته قطاع الصناعة.