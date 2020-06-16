نهال نبيل تُجري المسحة الثانية لفيروس كورونا.. وهذه النتيجة

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قامت المطربة نهال نبيل بإجراء المسحة الثانية بعد 16 يومًا من وجودها داخل أحد مستشفيات العزل الصحي، وتبينت نتيجة المسحة الثانية أنها إيجابية لتستمر نهال في العزل بالمستشفى.





ومن ناحية أخرى، أكد الموزع الموسيقى خالد نبيل أن حالة شقيقته الصحية مستقرة وتتحسن بشكل ملحوظ رغم إيجابية المسحة الثانية لفيروس كورونا، مُوضحًا أن والدته مازالت تتلقى العلاج داخل المستشفي بعد اصابتها أيضًا بفيروس كورونا.



كانت بداية المطربة نهال نبيل الفنية بين عامي 2003 و2004 حيث اشتركت بقسم الطرب في برنامج "ستوديو الفن" وحصلت على الميدالية الفضية، ثم بعد ذلك اشتركت بحفلات ليالي التليفزيون بجانب مجموعة من كبار المطربين مثل أنغام وحمادة هلال.



ازدادت شهرة نهال بعدما قدمها سيد حجاب للملحن ياسر عبد الرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005 " بنحبك يا دنيا بجد"،وهو من كلمات الشاعر خميس عزالعرب ومن ألحان ياسر عبد الرحمن، وقد كان لهذا التتر صدى كبير عند الجمهور بشكل عام ومن ذلك الحين بدأت شهرتها.





