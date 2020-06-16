موجه شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن موجة شديدة الحرارة، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة غدا الأربعاء عن المعدل الطبيعي، محذرة المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.



وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد غدًا الاربعاء سوف يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يشهد معتدل على السواحل الشمالية الغربية.



وأكدت الهيئة، أن غدًا الأربعاء سيسوده طقس مائل الحرارة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما سيسوده على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة..



وكشفت الهيئة عن ظواهر الجوية غدًا الاربعاء، والتي تتمثل في شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مصحوبة بالرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، نشطة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



وعن درجات الحرارة يوم الأربعاء القاهرة الكبرى العظمي 39 والصغرى 21، الوجه البحري العظمي 38 والصغرى 21، السواحل الشمالية الغربية العظمي 26 والصغرى 20، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 35 والصغرى 22، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 40 والصغرى 27، شمال الصعيد العظمي41 والصغرى25، جنوب الصعيد العظمي 44 والصغرى 30.



ومن المتوقع أن يشهد اليوم الثلاثاء ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس حار، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.



وكما تتوقع الهيئة، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.



وليلا توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.



وأشارت إلى وجود نشاط للرياح جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجات، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.

