مؤشر سوق دبي المالي يصعد 1.2% بمستهل تعاملات اليوم





أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 1.20% رابحاً 24.62 نقطة ليصل إلى مستوى 2076.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 217 مليون سهم محققة ما قيمته 152.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2486 صفقة لعدد 31 سهماً.













وصعدت 8 قطاعات بسوق دبي المالي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.54%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.83%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.5%، ثم قطاعي البنوك والاستثمار بنسبة 1.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.66%.





وقفز 19 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 7.24%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 5.80%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.71%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.32%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 59.4 مليون ورقة بقيمة 50.1 مليون درهم.