مفاجأة.. تشيلسي يستهدف ضم كريستيانو رونالدو

أفادت تقارير صحفية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان رونالدو قد لعب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد في الفترة ما بين عامي 2003 إلى 2009، قبل الانتقال إلى ريال مدريد.





وبحسب صحيفة "كالشيو ميركاتو الإيطالية، فإن تشيلسي يرغب بقوه في التعاقد مع رونالدو من يوفنتوس.





وتابعت الصحيفة، أن تشيلسي عرض 120 مليون يورو لشراء كريستيانو رونالدو، ودخلوا في مفاوضات مع وكيله خورخي مينديز.





ويرغب تشيلسي في ضم رونالدو لما له من شخصية قوية ومميزات داخل الملعب، وقادر على حمل الفريق إلى الألقاب.