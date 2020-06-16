هيفاء وهبي تهاجم وكيل أعمالها السابق محمد وزيري: "بتسرق مجهود مرا.. مش خايف من ربك؟"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:04 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أمس الإثنين الموافق 15/6/2020، بنشر تغردة غامضة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، توضح هجومها الشرس على أحد الأشخاص، ولكن من هو؟

وقالت هيفاء وهبي في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي، تا تجي أنت بالآخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش أنا الغلطانة إني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!".

ومن جهة أخرى،  انتقلت "المشادة الشفهية" بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد حمزة عبدالرحمن محمد المعروف بـ"محمد وزيري" إلى تراشق بالألفاظ عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك بعد أن اتهمت هيفاء وهبي بحصوله (محمد وزيري) على مبلغ مالي قدره 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يسمح له بالتعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

وأصبحت هيفاء وهبي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وحررت محضرًا ضده عن طريق محاميها في مصر، حيث تم تحرير محضر يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر.

وانتقل الخلاف على السوشيال ميديا، حيث كتبت هيفاء وهبي عبر خاصية ستوري على حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "أول مرة بشوف.. بيقول على نفسه أسد".

ومن سياق آخر، أعربت هيفاء وهبي عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور على كليب أغنية "هنغني كمان وكمان" للنجمة إليسا، والذي ظهرت فيه هيفاء وهبي كضيفة شرف مجاملة لصديقتها نجمة الإحساس.

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