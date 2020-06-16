ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:59 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.11% رابحاً 55.55 ليصل إلى مستوى 5053.04 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.53% رابحاً 82.5 نقطة ليصل إلى مستوى 5491.88 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% رابحاً 1.49 نقطة ليصل إلى مستوى 4187.63 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% رابحاً 15.73 نقطة ليصل إلى مستوى 4081.74 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 127.3 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون دينار كويتى عبر 4490 صفقة.


 وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.55%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.64%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

 
وجاء سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت  بارتفاع نسبته 9.84%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.01%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 6.40%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.46% ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 7.06%، ثم سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 5%.ذ

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